Washington convoque l'ambassadeur de Malaisie au sujet de la politique d'expulsion des Israéliens

Les tensions diplomatiques entre Washington et Kuala Lumpur se sont accentuées après la convocation de l'ambassadeur de Malaisie aux États-Unis par le département d'État américain. Muhammad Shahrul Ikram Yaakob a été appelé à s'expliquer sur la politique malaisienne visant les ressortissants israéliens, à la suite de l'expulsion d'un homme possédant la double nationalité américaine et israélienne.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan, a défendu une ligne qu'il présente comme ancienne et constante. "Notre politique d'immigration ne reconnaît pas l'État d'Israël ni le régime sioniste. Cela a toujours été notre position", a-t-il déclaré. Selon lui, l'homme concerné était entré sur le territoire avec son passeport américain, avant que les autorités ne découvrent qu'il détenait également la nationalité israélienne et ne lui demandent de quitter le pays.

L'affaire a éclaté autour de la Network School, une communauté de "nomades numériques" créée en Malaisie par l'investisseur américain Balaji Srinivasan. Des internautes avaient affirmé que des Israéliens participaient à ses activités, provoquant l'ouverture d'une enquête des services d'immigration. Les contrôles ont finalement établi que les participants disposaient de documents de voyage valides, mais les autorités ont néanmoins retiré la licence de la structure et ordonné sa fermeture mardi.

La polémique a également gagné le Congrès américain. Huit élus ont adressé une lettre au secrétaire d'État Marco Rubio pour dénoncer la volonté du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim d'identifier et d'expulser immédiatement tout citoyen israélien présent dans le pays. Ils ont demandé à l'administration américaine de réexaminer les relations économiques et sécuritaires avec Kuala Lumpur.

Les parlementaires ont notamment appelé à suspendre les financements du programme International Military Education and Training, qui permet à des militaires malaisiens de suivre des formations professionnelles aux États-Unis, si la décision n'était pas annulée dans un délai de quinze jours.

La Malaisie n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël et interdit l'entrée sur son territoire aux détenteurs de passeports israéliens. Le gouvernement d'Anwar Ibrahim, soutien affirmé de la cause palestinienne, assure que cette politique ne constitue pas une mesure nouvelle mais l'application de règles en vigueur depuis de nombreuses années.