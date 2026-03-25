Washington et Israël suspendent temporairement les projets d’élimination de hauts responsables iraniens (médias)

Dans un contexte de guerre prolongée et de signaux contradictoires sur une possible désescalade, Israël et les États-Unis auraient temporairement retiré deux hauts responsables iraniens de leur liste de cibles prioritaires. Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf ne seraient plus visés pour une période limitée, estimée entre quatre et cinq jours.

Cette décision s’inscrirait dans une tentative de relancer des contacts à haut niveau en vue d’un éventuel accord. Elle intervient alors que le président américain Donald Trump a récemment évoqué la possibilité de discussions avec Téhéran, laissant entrevoir une fenêtre diplomatique malgré la poursuite des opérations militaires.

Toutefois, ces perspectives restent incertaines. Selon CNN, Abbas Araghchi a démenti toute négociation en cours entre l’Iran et les États-Unis, illustrant les divergences de communication entre les différentes parties.

Parallèlement, la situation sur le terrain demeure extrêmement tendue. Des informations font état d’un renforcement significatif des forces iraniennes sur l’île stratégique de Kharg, point névralgique du secteur pétrolier iranien, face à la crainte d’une éventuelle opération américaine. Téhéran se préparerait à une possible intervention terrestre, tandis que des responsables américains mettent en garde contre le coût humain élevé qu’un tel scénario pourrait entraîner.

Entre signaux d’ouverture diplomatique et préparation à une escalade militaire, la situation reste particulièrement volatile. La suspension temporaire du ciblage de certains dirigeants iraniens apparaît ainsi comme un geste tactique, dont l’efficacité dépendra de l’évolution rapide des rapports de force sur le terrain et des intentions réelles des protagonistes.