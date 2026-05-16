Washington et Jérusalem préparent une possible reprise des frappes contre l’Iran, selon le New York Times

Selon le New York Times, les États-Unis et Israël ont engagé d’intenses préparatifs militaires en vue d’une possible reprise des attaques contre l’Iran, qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Deux responsables s’exprimant sous couvert d’anonymat afin d’évoquer des questions opérationnelles, affirment qu’il s’agit des préparatifs les plus importants depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Si Donald Trump décidait de relancer les frappes, plusieurs options seraient sur la table. Des responsables américains évoquent notamment des campagnes de bombardements plus agressives contre des cibles militaires et des infrastructures iraniennes. Cette option marquerait une nette escalade par rapport à la phase actuelle, alors que Washington et Jérusalem cherchent à maintenir une pression maximale sur Téhéran.

Une autre hypothèse, plus sensible encore, impliquerait le déploiement de forces spéciales américaines au sol afin de cibler du matériel nucléaire profondément enfoui. Selon les responsables cités, plusieurs centaines de membres des forces spéciales ont été envoyés au Moyen-Orient dès le mois de mars, précisément pour offrir à Donald Trump cette option militaire.

Ces unités spécialisées pourraient être mobilisées dans une opération visant l’uranium hautement enrichi conservé sur le site nucléaire d’Ispahan. Mais une telle mission comporterait des risques considérables. Elle nécessiterait l’appui de plusieurs milliers de soldats supplémentaires, chargés notamment d’établir un périmètre de sécurité autour de l’opération. Ces forces pourraient alors se retrouver directement engagées dans des combats avec des troupes iraniennes.

Le scénario illustre la gravité des choix désormais étudiés à Washington. Une reprise des frappes aériennes ouvrirait déjà une nouvelle phase de confrontation avec l’Iran. Mais l’envoi de forces spéciales sur le territoire iranien représenterait un saut stratégique majeur, avec le risque d’un affrontement direct et prolongé. Pour l’heure, aucune décision finale n’a été annoncée, mais les préparatifs décrits par le New York Times montrent que l’option militaire reste pleinement active dans les calculs américains et israéliens.