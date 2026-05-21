Washington exige le retrait d’une candidature palestinienne à la vice-présidence de l’ONU

L’administration de Donald Trump exerce de fortes pressions sur l’Autorité palestinienne afin qu’elle retire sa candidature à un poste de vice-présidence de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, selon des informations publiées par The Guardian et NPR.

D’après ces révélations, le département d’État américain a adressé un document à l’ambassade américaine à Jérusalem, demandant d’intensifier les pressions sur les dirigeants palestiniens.

Washington craint qu’un tel poste permette aux Palestiniens de mener des débats visant Israël au sein de l’ONU et estime que cette initiative pourrait nuire au plan de paix porté par Donald Trump pour Gaza.

Selon les documents cités, les responsables américains ont explicitement demandé à la délégation palestinienne de retirer sa candidature à la vice-présidence de l’Assemblée générale, dont l’élection est prévue le 2 juin.

« L’Autorité palestinienne sera tenue pour responsable si la délégation palestinienne ne retire pas sa candidature », indique le document diplomatique, évoquant également des « conséquences » en cas de refus.

Le document mentionne aussi la possibilité d’un durcissement des mesures américaines contre les responsables palestiniens, notamment à travers une éventuelle remise en cause de certains visas.

Washington menacerait également de ne pas soutenir le transfert de recettes fiscales et douanières qu’Israël doit reverser à l’Autorité palestinienne si cette dernière ne coopère pas.

Le document accuse par ailleurs l’ambassadeur palestinien à l’ONU d’« accuser régulièrement Israël de génocide » et affirme que sa candidature « accroît les tensions ».