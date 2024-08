Washington préparé à "toutes les éventualités" face à la crainte d'escalade au Moyen-Orient

Face aux tensions croissantes entre l'Iran et Israël, les États-Unis ont renforcé leur dispositif militaire au Proche-Orient. Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale, a souligné dimanche sur ABC la préparation américaine à "toutes les éventualités". Le Pentagone a déployé des moyens conséquents dans la région, prêt à défendre Israël si nécessaire. Parallèlement, Washington poursuit ses efforts diplomatiques pour désamorcer la situation, estimant qu'un conflit régional ne servirait les intérêts de personne. Cette mobilisation intervient dans un contexte de menaces accrues de l'Iran et de groupes tels que le Hamas et le Hezbollah, notamment après les récentes éliminations de hauts responsables de ces organisations, attribuées à Israël. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a exprimé sur Fox News l'incertitude quant aux intentions et au timing des actions iraniennes, soulignant l'importance d'être préparé à toute éventualité.

Dans ce climat tendu, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont recommandé à leurs ressortissants de quitter le Liban sans délai, illustrant les craintes d'une possible escalade régionale.

Les autorités américaines insistent également sur l'urgence de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, élément crucial pour stabiliser la région et prévenir une potentielle extension du conflit.