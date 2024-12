"Washington redéfinit ses alliances en Syrie" (Barbara Leaf)

La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, a présenté lors d'un point presse les nouvelles orientations de la politique américaine en Syrie, marquant un tournant significatif dans l'approche diplomatique de Washington.

Dans ses déclarations, elle a souligné l'engagement des États-Unis à "travailler avec le peuple syrien pour saisir cette opportunité historique". Cette collaboration inclut notamment un accord avec Ahmed al-Charaa, suite auquel Washington a décidé de retirer la prime de plusieurs millions de dollars qui pesait sur sa tête depuis des années.

Concernant les influences régionales, Leaf a adopté une position ferme vis-à-vis de l'Iran : "L'Iran n'a et ne devrait avoir aucun rôle en Syrie". Plus catégorique encore, elle a ajouté : "Si je dois en juger par la situation actuelle, l'Iran n'aura absolument aucun rôle, et ne devrait pas en avoir." Elle a vivement critiqué "des décennies de présence destructrice" iranienne, accusant Téhéran d'avoir "exploité le peuple syrien" notamment via le déploiement des Gardiens de la révolution et des combattants du Hezbollah. En revanche, la diplomate américaine a reconnu la légitimité de l'influence turque : "La Turquie a évidemment un rôle très important et une influence considérable. C'est historique, c'est un pays voisin avec des intérêts de sécurité nationale et d'autres intérêts légitimes".

Cette réorientation diplomatique marque une nouvelle phase dans l'approche américaine du conflit syrien, privilégiant désormais des alliances régionales stratégiques tout en cherchant à contenir l'influence iranienne.