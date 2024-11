Washington renforce ses sanctions contre le Hamas en ciblant six hauts responsables

Le Trésor américain, via son Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), a annoncé ce mardi de nouvelles sanctions visant six hauts responsables du Hamas. Cette mesure cible des représentants à l'étranger, un dirigeant de la branche militaire et des individus impliqués dans le financement et le trafic d'armes de l'organisation.

"Le Hamas continue de s'appuyer sur des personnages clés qui occupent en apparence des fonctions légitimes et publiques, mais qui facilitent leurs activités terroristes", a déclaré Bradley Smith, sous-secrétaire adjoint au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier.

Parmi les individus sanctionnés figure Abd al-Rahman Ghanimat, membre des Brigades al-Qassam, actuellement basé en Turquie. Il est notamment impliqué dans l'attentat d'un café à Tel-Aviv en 1997. Moussa Akari, également basé en Turquie, facilite les flux financiers vers Gaza et la Judée-Samarie. Il avait été précédemment condamné pour l'enlèvement et le meurtre d'un policier israélien.

Les sanctions visent aussi Mohammed Nazal, représentant les intérêts du Hamas sur la scène internationale depuis plus de 30 ans, et Bassem Naim, haut responsable basé à Gaza qui a notamment géré les relations avec la Russie. Ghazi Hamad, ancien responsable des postes-frontières de Gaza, est également ciblé pour son rôle dans la contrebande d'armes et de matériaux de construction utilisés pour les tunnels.

"Le Trésor reste déterminé à perturber les efforts du Hamas pour sécuriser des revenus supplémentaires et à poursuivre ceux qui facilitent ses activités terroristes", a souligné Smith.