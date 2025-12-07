Washington réunit Israël et le Qatar pour apaiser les tensions après la frappe israélienne à Doha (média)

Les États-Unis, Israël et le Qatar tiennent ce dimanche à New York une réunion trilatérale destinée à rétablir des relations fragilisées depuis la frappe israélienne manquée à Doha, a rapporté le média Axios. Il s’agit de la rencontre de plus haut niveau entre les trois pays depuis l’accord mettant fin à la guerre à Gaza, un processus dans lequel le Qatar a joué un rôle essentiel de médiateur. La réunion intervient alors que l’administration Trump s’apprête à annoncer le passage du plan de paix pour Gaza à une nouvelle phase.

La rencontre est pilotée par l’envoyé de la Maison-Blanche, Steve Witkoff. Israël est représenté par le chef du Mossad, David Barnea, tandis qu’un haut responsable du Qatar participe également, selon deux sources citées par Axios.

Le 9 septembre, des avions israéliens avaient mené une frappe inédite visant des dirigeants du Hamas à Doha. Si les chefs du mouvement terroriste avaient survécu, un garde qatari avait été tué. L’incident avait poussé le Qatar à se retirer temporairement de son rôle de médiateur, déclenchant une vague de condamnations arabes et des pressions sur Washington pour contraindre Israël à mettre fin à la guerre. Benjamin Netanyahou avait ensuite présenté ses excuses au Premier ministre qatari à la demande du président Trump, permettant une reprise de la médiation malgré un climat de méfiance persistant.

La réunion s’inscrit dans un nouveau mécanisme trilatéral proposé par Washington pour « améliorer la coordination, résoudre les différends et renforcer les efforts conjoints de sécurité ». Netanyahou prévoit d’y aborder, entre autres, le soutien présumé du Qatar aux Frères musulmans, l’hostilité d’Al Jazeera envers Israël et l’influence qatarie sur les campus américains.

Le cœur des discussions devrait néanmoins porter sur la mise en œuvre de l’accord de paix à Gaza, notamment le désarmement du Hamas, étape centrale de la phase 2.