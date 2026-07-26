Zelensky affirme que la Russie a demandé 30.000 soldats supplémentaires à la Corée du Nord

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait demandé à la Corée du Nord l'envoi de 30.000 soldats supplémentaires afin de soutenir son effort de guerre en Ukraine.

Dans un message publié sur X, le chef de l'État ukrainien a indiqué que « la Russie souhaite recevoir 30.000 soldats supplémentaires de la Corée du Nord », précisant que des préparatifs étaient en cours depuis le mois de juin dans la région russe de Voronej, frontalière de l'Ukraine, pour accueillir ces renforts.

Selon Volodymyr Zelensky, Pyongyang se préparerait également à transférer à Moscou des lanceurs supplémentaires de missiles balistiques, renforçant ainsi la coopération militaire entre les deux pays.

Le président ukrainien a mis en garde contre les conséquences d'un tel rapprochement. « Il ne s'agit pas seulement d'une menace pour l'Ukraine. La Russie aide la Corée du Nord à apprendre à faire la guerre, à améliorer ses armes et à acquérir une véritable expérience de combat dans leur utilisation. Tout cela constitue une menace pour toutes les personnes en Asie qui se trouvent à portée des missiles nord-coréens », a-t-il déclaré.

Ces affirmations interviennent quelques jours après la visite à Moscou de la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son Hui, qui a réaffirmé le « soutien indéfectible » de Pyongyang aux politiques de la Russie.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, Moscou et Pyongyang ont considérablement renforcé leur coopération. La Corée du Nord a déjà déployé des milliers de soldats dans la région russe de Koursk et fournit également des armes et des munitions à la Russie. En échange, selon plusieurs experts, le régime nord-coréen bénéficierait d'une aide financière, de technologies militaires, ainsi que de livraisons de nourriture et de ressources énergétiques, lui permettant d'atténuer l'impact des sanctions internationales.