Zelensky annonce des projets d’accords clés après des discussions à Miami avec les États-Unis

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi que plusieurs projets de documents avaient été préparés à l’issue de discussions tenues à Miami entre des responsables américains, ukrainiens et européens, dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine.

Ces échanges, organisés le week-end dernier, ont réuni des délégations ukrainiennes et européennes avec des représentants américains. Parallèlement, Washington a conduit des discussions séparées en Floride avec des représentants russes, alors que les États-Unis testent la possibilité d’un règlement diplomatique après près de quatre années de conflit.

Dans un message publié sur le réseau social X, Volodymyr Zelensky a indiqué avoir été informé par les négociateurs ukrainiens, dont le ministre de la Défense Roustem Oumerov, de l’avancée des travaux. Selon lui, les discussions avec les émissaires du président américain Donald Trump ont été « productives » et ont permis d’élaborer plusieurs projets de textes.

« Des documents ont été préparés, notamment sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine, sur la reconstruction et sur un cadre de base pour mettre fin à cette guerre », a précisé le chef de l’État ukrainien. Kiev insiste depuis plusieurs mois sur la nécessité d’obtenir des garanties de sécurité solides de la part de ses alliés occidentaux afin d’empêcher toute nouvelle invasion russe après un éventuel accord de paix.

Sous pression américaine pour parvenir rapidement à une solution, l’Ukraine cherche toutefois à contrebalancer une proposition initiale perçue comme favorable à Moscou, qui impliquerait des concessions territoriales supplémentaires et des restrictions durables sur les capacités militaires ukrainiennes. Pour Ukraine, l’enjeu reste de préserver sa souveraineté et sa sécurité à long terme, tout en ouvrant la voie à une fin négociée du conflit.