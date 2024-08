Afghanistan : une loi pour "promouvoir la vertu et prévenir le vice"

Le régime taliban en Afghanistan vient de franchir un nouveau cap dans sa politique répressive. Une loi de 35 articles, approuvée par l'émir suprême Hibatullah Akhundzada, vise à "promouvoir la vertu et prévenir le vice" selon une interprétation ultra-rigoriste de la sharia.

Cette législation, publiée fin juillet, officialise et renforce des pratiques déjà en vigueur, mais son application promet d'être implacable. Le ministère de la Propagation de la vertu et de la Prévention du vice, se voit confier la mission de faire respecter ces nouvelles règles. Les femmes sont particulièrement visées : obligation de se couvrir intégralement en public, y compris le visage, interdiction de chanter ou de réciter de la poésie en public, et restriction drastique de leurs déplacements. Les hommes ne sont pas épargnés, avec l'obligation de porter la barbe et l'interdiction de certaines coupes de cheveux. La vie quotidienne des Afghans se voit également bouleversée : interdiction de la musique dans les véhicules, proscription des jeux d'argent et des combats d'animaux, et même interdiction de créer ou de visionner des images d'êtres vivants sur les appareils électroniques. Les médias sont soumis à une censure accrue, ne pouvant diffuser aucun contenu jugé contraire à la sharia ou "humiliant" pour les musulmans. Un système de sanctions graduelles est mis en place, allant de l'avertissement verbal à la détention, avec la possibilité de poursuites judiciaires en cas de récidive. Cette loi marque un durcissement inquiétant du régime taliban, renforçant son contrôle sur tous les aspects de la vie des Afghans et suscitant de vives inquiétudes quant à l'avenir des droits humains dans le pays.