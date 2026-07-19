Attaque antisémite en Mongolie

Un groupe de touristes israéliens a été victime d'une violente agression dans un camping isolé du nord de la Mongolie, dans la nuit de lundi à mardi. Selon leur témoignage, l'agresseur, un homme d'origine kazakhe musulmane en état d'ébriété, les a pris pour cible après les avoir entendus parler en hébreu.

D'après les voyageurs, l'homme a crié « Heil Hitler » avant de se précipiter vers eux armé d'un hachoir. L'attaque a fait un blessé grave : l'un des Israéliens a subi une fracture de la mâchoire et a dû être évacué par avion vers Israël afin d'y recevoir des soins médicaux. Les autres membres du groupe ont également quitté la Mongolie.

Les autorités locales ont proposé aux victimes de déposer plainte, mais celles-ci ont décliné cette possibilité. Les autorités mongoles ont néanmoins condamné l'agression et ouvert une enquête sur les circonstances de l'incident.

La Mongolie est généralement considérée comme une destination sûre et accueillante pour les voyageurs israéliens. Les incidents visant des ressortissants israéliens y demeurent extrêmement rares.

Le suspect appartient à la minorité ethnique kazakhe, principalement installée dans l'ouest du pays. Bien que des tensions aient parfois existé entre cette communauté et le pouvoir central mongol, aucun élément ne permet, à ce stade, d'établir un lien entre ces différends et l'agression.

Cette attaque intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites et des agressions visant des Israéliens ou des personnes identifiées comme juives à travers le monde depuis le début de la guerre déclenchée après les massacres du 7 octobre 2023. Les circonstances exactes et les motivations de l'agresseur restent en cours d'investigation par les autorités mongoles.