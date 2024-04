Sydney : 6 morts et 8 blessés dont un bébé dans une attaque au couteau dans un centre commercial

Selon la chaîne australienne Channel 9, au moins quatre personnes ont été tuées dans une attaque au couteau dans un centre commercial de Bondi Junction, dans la région de Sydney. La police examine la possibilité qu'il s'agisse d'un acte terroriste. Il a également été rapporté qu'un bébé de neuf mois figurait parmi les victimes poignardées et a été transporté à l'hôpital. La présence d'un autre assaillant sur les lieux est également suspectée. La police australienne a annoncé qu'un homme avait été abattu dans le centre commercial. Selon l'AFP, il s'agirait de l'assaillant, dont la mort a été constatée sur place.

Les forces de l'ordre australiennes ont fermé le centre commercial et appellent la population à éviter la zone. Bien que le motif de l'agression n'ait pas été précisé dans l'immédiat, la police examine la possibilité qu'il s'agisse d'un acte terroriste et n'exclut pas la présence d'un second assaillant sur les lieux.

https://twitter.com/i/web/status/1779045541113937985 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'évacuation de centaines de personnes a été ordonnée, mais certains individus seraient encore piégés à l'intérieur du complexe. Un témoin a rapporté avoir vu une femme allongée sur le sol avant de se réfugier dans une bijouterie, tandis qu'un client a déclaré avoir entendu des coups de feu avant l'évacuation, ajoutant que les gens couraient et que les rideaux des magasins étaient baissés.

https://twitter.com/i/web/status/1779060525378293948 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le conseil municipal de Waverley a annoncé sur le réseau social X qu'"un incident critique a commencé suite à la fusillade d'un homme à Bondi Junction. Peu avant 16 heures aujourd'hui, les services d'urgence ont été appelés au Westfield Bondi Junction suite à des informations faisant état de plusieurs personnes poignardées. Les gens sont priés d'éviter la zone". De nombreux véhicules de police et ambulances sont actuellement déployés sur les lieux.