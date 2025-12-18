Attentat de Bondi Beach : une nouvelle victime identifiée, un père de quatre enfants

Les autorités australiennes ont identifié une nouvelle victime de l’attentat survenu lors des célébrations de Hanoucca à Bondi Beach. Il s’agit d’Adam Smyth, un Australien non juif de 50 ans père de quatre enfants, qui a été mortellement touché alors qu’il se promenait avec son épouse le long de la plage et s'était arrêté quelques instants pour assister à la fête.

Dans un communiqué relayé par l’Australian Broadcasting Corporation (ABC), la famille d’Adam Smyth a exprimé sa profonde douleur face à ce qu’elle décrit comme une "fusillade insensée". "Nous essayons tous de faire face à cette tragédie. Aucun mot ne peut décrire la souffrance liée à cette perte", indique la famille, rendant hommage à un homme "irremplaçable".

Proche de ses enfants et très attaché à sa famille, Adam Smyth était décrit comme une personne généreuse et bienveillante. Ses proches soulignent également sa passion pour le sport, notamment le football anglais, le football australien et le rugby, ainsi que son amour pour les animaux. "Nous chérirons à jamais le temps passé avec lui", ajoutent-ils.

Cette nouvelle identification intervient alors que la communauté juive australienne, et plus largement le pays tout entier, demeure sous le choc après cette attaque meurtrière, qui a coûté la vie à quinze personnes. Les hommages se multiplient pour les victimes, tandis que les autorités poursuivent leur enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l’attentat.