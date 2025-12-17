Attentat de Sydney : une adolescente de 14 ans a sauvé deux enfants à Bondi Beach

Un acte de bravoure remarquable a émergé du drame survenu dimanche lors de l’attaque terroriste visant une célébration de Hanoucca à Bondi Beach, en Australie. Une adolescente de 14 ans, prénommée 'Haya, a sauvé la vie de deux jeunes enfants en s’interposant entre eux et les tirs des terroristes, a indiqué l’organisation de secours United Hatzalah dans un communiqué publié mardi.

Présente à l’événement au moment où la fusillade a éclaté, 'Haya se trouvait à proximité immédiate des tireurs lorsque le chaos s’est installé. Selon United Hatzalah, la jeune fille a aperçu deux enfants livrés à eux-mêmes au milieu de la panique. Sans hésiter, elle s’est jetée sur eux pour les protéger, utilisant son propre corps comme bouclier face aux balles.

Touchée à la jambe, l’adolescente est restée allongée sur les enfants jusqu’à l’arrivée des secours. Elle a ensuite été évacuée vers un hôpital voisin pour y recevoir des soins. United Hatzalah précise que la mère des deux enfants protégés par 'Haya a été tuée lors de l’attaque.

Hospitalisée, la jeune fille a livré son témoignage aux membres de l’unité des traumatismes psychologiques et crise de l’organisation. Selon eux, 'Haya a raconté les faits avec calme et pudeur, expliquant qu’elle avait agi par instinct, animée par la nécessité immédiate de protéger les enfants. Ce n’est qu’après coup, ont-ils souligné, qu’elle a pleinement pris conscience de la portée de son geste.

United Hatzalah a salué une attitude incarnant de manière exceptionnelle le courage et l’humanité, estimant que l’adolescente est devenue un symbole vivant de compassion face à la violence la plus extrême.