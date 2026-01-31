Australie : appels à manifester et à l’arrestation d’Isaac Herzog avant sa visite officielle

La visite officielle du président israélien Isaac Herzog en Australie, prévue à partir du 8 février, suscite une vive controverse. Alors que le chef de l’État doit se rendre pendant quatre jours dans le pays à l’invitation du gouvernement australien et de la communauté juive locale, plusieurs organisations pro-palestiniennes appellent à son arrestation et à l’organisation d’un « jour national de protestation ».

Selon ces groupes, le président israélien devrait être arrêté ou, a minima, faire l’objet d’une enquête pour une prétendue implication dans des « crimes contre l’humanité » et un « génocide » commis à Gaza. Des manifestations sont annoncées dans plusieurs grandes villes australiennes, notamment à Sydney et Melbourne, en parallèle du déplacement présidentiel.

Isaac Herzog doit notamment rencontrer des responsables politiques australiens, des représentants de la communauté juive et des familles endeuillées après l’attentat terroriste de Bondi Beach survenu pendant Hanouca. Mais en amont de cette visite, la pression militante s’intensifie. Le Centre australien pour la justice internationale a ainsi saisi la police fédérale afin de demander l’ouverture d’une enquête pénale, tandis que la Fédération australienne des conseils islamiques a réclamé soit l’interdiction d’entrée du président, soit une procédure judiciaire à son encontre.

Des organisations pro-palestiniennes, des groupes de gauche radicale, ainsi que la branche australienne d’Amnesty International soutiennent également ces démarches. Le fonds belgo-palestinien Hind Rajab, connu pour ses actions judiciaires visant des responsables israéliens à l’étranger, aurait aussi transmis des avis juridiques aux autorités australiennes.

À l’inverse, la majorité des organisations juives représentatives d’Australie soutiennent fermement la venue d’Isaac Herzog, qu’elles jugent légitime et importante. Une exception notable demeure toutefois le Jewish Council of Australia, un organisme progressiste et critique d’Israël, qui appelle le gouvernement à annuler l’invitation, estimant que certaines déclarations du président poseraient un problème au regard du droit international.