Bondi Beach : un centre Habad mis en place sur les lieux de l'attentat

Un nouveau centre Chabad a été inauguré sur la plage de Bondi, à Sydney, sur le lieu de l’attentat terroriste de Hanoukka qui a fait 15 morts et de nombreux blessés le mois dernier. Le groupe hassidique, spécialisé dans le rayonnement juif, souhaite y diffuser des actes de bonté et de solidarité auprès des passants.

Baptisé « Ohel Eli et Yaakov », le centre rend hommage aux rabbins Eli Schlanger et Yaakov Levitin, deux émissaires du mouvement Chabad tués lors de l’attaque du 14 décembre.

« Ce n’est pas un centre Chabad à part entière », précise au Times of Israel le rabbin Noah Koncepolski, fondateur du projet. « C’est plutôt un kiosque agrandi où nous distribuons de la nourriture et aidons les Juifs à mettre les tefillin. L’idée est de créer un lieu de rencontre pour partager un peu de bienveillance avec tous ceux qui passent. » Il décrit le lieu comme une « maison de mitzvah », un espace dédié aux bonnes actions.

Le lendemain de l’attentat, le Rav Koncepolski et quelques volontaires se sont rendus sur le site pour proposer leur aide. « Ça a pris une ampleur incroyable », se souvient-il, expliquant que son équipe a posé des phylactères à près de 1 500 personnes par jour. Par la suite, ils ont distribué des bougies de shabbat, des beignets pour Hanoucca et d’autres douceurs aux passants, juifs comme non-juifs.

Le projet vise également à impliquer la communauté locale au sens large. Sous l’impulsion de rabbins Chabad et du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, un site web invite les habitants « de toutes confessions et de toutes communautés » à accomplir « une mitsva pour Bondi » afin de promouvoir l’unité et lutter contre la haine.

« Eli était un humaniste qui s’engageait auprès de tous et luttait pour rendre ce monde meilleur », explique Noah Koncepolski. « Nous avons essayé de faire de ce projet une synthèse de son œuvre et de ses valeurs. »

Pour l’instant, l’équipe opère à partir de deux conteneurs maritimes réaménagés. Koncepolski espère pouvoir ouvrir un espace plus permanent et esthétique après les fêtes de fin d’année. Le financement provient en grande partie de ses fonds propres, complétés par le soutien d’un centre mobile d’aide juive et d’une bibliothèque locale, ainsi qu’une aide partielle du conseil municipal.

« Faire partie de Chabad signifie que nous ne commençons pas par des projections financières », conclut Koncepolski. « Nous commençons par faire ce qui est nécessaire et, avec l’aide de Dieu, les choses s’arrangent ensuite. »