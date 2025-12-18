Australie : cinq suspects interpellés en route vers Bondi Beach, théâtre de l'attentat

La division antiterroriste de la police australienne a procédé jeudi à l'arrestation de cinq hommes qui se rendaient de Melbourne à Sydney dans l'intention d'atteindre Bondi Beach, où s'est déroulé l'attentat meurtrier dimanche dernier. Selon les informations disponibles, les intentions exactes des personnes interpellées restent floues.

Depuis l'attentat, la police fait preuve d'une extrême prudence concernant les alertes de renseignement relatives aux visites sur le site où des milliers de personnes, en majorité juives et israéliennes, se rassemblent chaque soir pour l'allumage des bougies de Hanoucca.

Parallèlement, le président d'un club de tir de l'ouest de Sydney a déclaré à un journal serbe que l'un des suspects de la fusillade de Bondi Beach, Naveed Akram, était membre du club d'armes à feu et s'était entraîné au tir.

L'évaluation israélienne suggère que les auteurs de l'attentat sont affiliés à l'État islamique plutôt qu'à l'Iran. Toutefois, la crainte subsiste que le "succès" de Sydney inspire d'autres attaques similaires. Un défi majeur réside dans la difficulté d'assurer la protection des communautés juives à travers le monde comme cela se fait en Israël, la sécurité reposant essentiellement sur des sociétés privées.

Cette semaine, des membres de la communauté juive d'Australie ont réclamé que les victimes tuées et blessées lors de la fusillade de Bondi Beach dimanche soient reconnues comme victimes d'actes hostiles. Le président de l'Organisation sioniste mondiale s'est engagé à intervenir "dans les prochains jours". Le député israélien Gilad Kariv a par ailleurs souligné que "le gouvernement australien n'a pas pris de mesures préventives suffisantes. La responsabilité de la sécurité des Juifs de la diaspora incombe aux gouvernements des pays où ils vivent."