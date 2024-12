Australie : deuxième évènement antisémite en moins d'une semaine

Des actes de vandalisme antisémite ont été commis mercredi dans un quartier juif de Sydney, en Australie. Des inconnus ont provoqué des dégâts matériels, incendié une voiture volée et tagué sur les murs des slogans antisémites et anti-israéliens. Les autorités australiennes ont réagi en affirmant : "n'y a pas de place pour l'antisémitisme dans l'Australie multiculturelle".

AP Photo / Mark Baker

Ce nouvel événement antisémite à Sydney est survenu moins d'une semaine après l'incendie de la synagogue "Adass Israel" qui a lieu vendredi dernier à Melbourne. Le bâtiment avait été incendié alors que des fidèles s'y trouvaient. La police est toujours à la recherche de trois suspects.

"C'est un crime de haine dans les rues de Sydney", a déclaré lors d'une interview accordée à une chaîne d'information australienne le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns. "Les assaillants étaient déguisés", a de son côté indiqué la cheffe de la police, demandant l'aide du public pour les retrouver.

Suite à l'incendie de la synagogue, un groupe de travail sur l'antisémitisme a été annoncé lundi dernier dans le pays. Le commissaire de la police fédérale australienne, Rhys Carshow, a déclaré à propos de sa création : L'unité sera composée d'une équipe expérimentée d'enquêteurs antiterroristes et se concentrera sur les menaces, la violence et la haine envers la communauté juive d'Australie et envers les membres du Parlement".