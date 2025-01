Australie : Tentative d'incendie contre une synagogue de Sydney

Les autorités de Nouvelle-Galles du Sud ont confirmé qu'une attaque contre une synagogue de Sydney, survenue samedi dans le quartier de Newtown, marque "une escalade dans les crimes antisémites" dans l'État. Le Premier ministre Chris Minns a exprimé sa vive inquiétude après que la police a révélé qu'une tentative d'incendie criminel accompagnait les graffitis antisémites découverts sur l'édifice.

"La police et le gouvernement sont très préoccupés par le fait qu'un accélérant aurait été utilisé", a déclaré Minns lors d'une conférence de presse aux côtés de la commissaire de police Karen Webb. Cette dernière a précisé que "ces affaires ont été confiées au commandement antiterroriste". Les forces de l'ordre recherchent actuellement un homme et une femme, filmés en train de déverser une substance inflammable sur le bâtiment.

L'incident s'inscrit dans une série d'actes antisémites qui touchent l'Australie. Dans l'est de Sydney, une maison a également été vandalisée avec des graffitis antisémites. Une force spéciale de police avait déjà été mise en place vendredi pour enquêter sur une attaque similaire contre la synagogue du sud de Sydney, dans le quartier d'Allawah.

David Ossip, président du Conseil juif des députés de Nouvelle-Galles du Sud, a salué "les ressources supplémentaires promises par le gouvernement pour enquêter sur les incidents récents". Il a ajouté que "le gouvernement nous a également fourni des fonds supplémentaires pour renforcer la sécurité communautaire juive".

Selon un rapport du Conseil exécutif de la communauté juive australienne, plus de 2 000 incidents antisémites ont été enregistrés entre octobre 2023 et septembre 2024, soit quatre fois plus que l'année précédente. La majorité de ces actes ont été signalés à Sydney et Melbourne, où résident 85% de la population juive du pays.