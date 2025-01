Australie : Un centre pour enfants juif incendié à Sydney dans une attaque antisémite

Un centre de garde d'enfants juif de Sydney a été incendié tôt mardi matin et des graffitis antisémites ont été peints sur ses murs, causant d'importants dégâts matériels. L'attaque s'est produite vers 1h00 du matin dans l'est de la ville, près d'une école juive et d'une synagogue. "C'est choquant. Jusqu'où peuvent-ils aller ?", a déclaré Nick Klein, un riverain, au Guardian. "Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un crime racial."

Alex Ryvchin, un leader de la communauté juive australienne, a qualifié l'incendie d'un centre pour enfants d'"acte d'une dépravation inimaginable". "Les familles vont devoir vérifier s'il est sûr d'envoyer leurs enfants dans des lieux qui devraient être les plus sécurisés : lieux de culte, maisons et maintenant garderies", a-t-il souligné.

Les images des caméras de surveillance montrent deux hommes masqués et vêtus de noir, l'un versant un produit inflammable et l'allumant, tandis que l'autre taguait les murs extérieurs en rouge. Cette attaque intervient quelques jours après un incident similaire où quatre voitures ont été incendiées.

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a promis que les auteurs seraient arrêtés : "Le genre de personnes qui attaquent un compatriote australien qu'ils ne connaissent pas en raison de sa race ou de sa religion, c'est totalement répugnant et ces salauds seront arrêtés par la police."

Face à la multiplication des incidents antisémites depuis le 7 octobre, la police fédérale australienne a créé une force spéciale pour enquêter sur les menaces et les violences contre la communauté juive. Un premier suspect de 44 ans a été inculpé la semaine dernière pour avoir proféré des menaces de mort contre les membres d'une organisation juive.