Australie : un concert pour les victimes de Bondi Beach annulé après le refus d’une chorale grecque de chanter avec des Juifs

Un concert caritatif destiné à soutenir les victimes de l’attaque meurtrière survenue lors d’une fête de Hanoucca à Bondi Beach, à Sydney, a été annulé après le retrait d’une chorale grecque, dont les membres ont refusé de se produire aux côtés d'une chorale juive, a rapporté Le Jewish Telegraphic Agency. L’événement, intitulé « Concert pour l’espoir et l’unité », devait réunir la chorale hellénique australienne et la chorale juive de Sydney.

Selon les organisateurs, une majorité des 50 membres de la chorale grecque a exprimé une opposition « politique » à cette collaboration, tandis que certains ont évoqué un sentiment d’insécurité à l’idée de chanter avec des Juifs. Le directeur de l’ensemble, James Tsolakis, s’est dit surpris par cette décision, rappelant que les deux groupes avaient déjà collaboré sans incident en 2022. Il a toutefois reconnu un climat de tension accru, déclarant qu’« il existe une part d’antisémitisme dans la communauté grecque », exacerbée par la guerre à Gaza et les perceptions qu’elle suscite.

Le concert devait notamment inclure « La Ballade de Mauthausen », une œuvre évoquant une histoire d’amour entre un prisonnier grec et une détenue juive dans un camp nazi, symbole fort de mémoire et de solidarité. Son annulation a suscité une vive émotion au sein de la communauté juive australienne.

La présidente de la chorale juive de Sydney, Anne Spira, a dénoncé une forme d’exclusion plus large touchant les artistes juifs depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023. « Comme beaucoup d’autres, nous avons été écartés des scènes et des espaces culturels », a-t-elle déclaré, évoquant un climat de marginalisation et de racisme anti-juif.

Depuis cette date, les Juifs australiens font face à une montée des tensions, marquée par des manifestations hostiles, des actes de violence, notamment des incendies de synagogues, et l’attaque de Bondi Beach qui a fait 15 morts. En réponse, les autorités ont mis en place une commission d'enquête sur l’antisémitisme et la cohésion sociale dans le pays.