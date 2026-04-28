Pétrole : les Émirats arabes unis annoncent se retirer de l’Opep à partir de mai

Les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait de l’OPEP et de l’alliance Opep+, à compter du 1er mai, marquant un tournant majeur dans la stratégie énergétique du pays. Cette décision, rendue publique par l’agence officielle Wam, intervient alors que l’organisation est dominée par l’Arabie saoudite et coordonne ses actions avec des partenaires comme la Russie.

« Cette décision reflète la vision stratégique et économique à long terme des Émirats arabes unis ainsi que l’évolution de leur profil énergétique », indique l’agence, évoquant notamment « l’accélération des investissements dans la production d’énergie nationale ». Abou Dhabi semble ainsi vouloir s’affranchir des contraintes de quotas de production imposées par l’Opep afin d’optimiser ses capacités et de diversifier son modèle énergétique.

Sur le plan économique, ce retrait pourrait offrir aux Émirats une plus grande flexibilité pour augmenter leur production et capter des parts de marché, dans un contexte de concurrence accrue entre producteurs. Toutefois, cette décision risque également de fragiliser la cohésion de l’Opep+, dont l’efficacité repose sur la discipline collective en matière de production. Une sortie d’un acteur influent pourrait encourager d’autres pays à reconsidérer leur engagement, affaiblissant ainsi la capacité du cartel à stabiliser les prix.

Sur le plan géopolitique, ce choix pourrait être interprété comme une prise de distance vis-à-vis de Riyad, même si les Émirats maintiennent des relations étroites avec leur voisin saoudien. Il témoigne aussi d’une volonté d’adapter leur stratégie à la transition énergétique mondiale, en investissant davantage dans des secteurs alternatifs.

Enfin, pour les marchés, cette annonce pourrait introduire une incertitude accrue à court terme, susceptible d’alimenter la volatilité des prix du pétrole. À plus long terme, elle confirme l’émergence d’une approche plus individualisée des politiques énergétiques nationales, au détriment des logiques collectives traditionnelles.