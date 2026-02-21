Australie : un homme fonce avec son véhicule dans la clôture d’une synagogue

Un homme de 32 ans a été arrêté à Brisbane, en Australie, après avoir projeté son véhicule contre la clôture d’une synagogue vendredi en début de soirée. Selon la police du Queensland, le conducteur a foncé sur les grilles du lieu de culte situé sur Margaret Street vers 19h15, avant de prendre la fuite. Des images de vidéosurveillance montrent un Toyota Hilux manœuvrant en marche arrière pour frapper l’entrée du bâtiment, manquant de peu une personne présente sur les lieux. Aucun blessé n’est à déplorer.

Le suspect a été interpellé peu après les faits. Il a été inculpé pour dégradations volontaires, crime de haine, conduite dangereuse et infractions liées aux stupéfiants. Les autorités ont précisé que l’incident était traité comme un acte criminel et non comme un attentat terroriste, estimant que l’homme n’avait pas l’intention de pénétrer dans la synagogue ni de faire des victimes. Le Premier ministre du Queensland a assuré que l’affaire était prise « très au sérieux ».

L’attaque a suscité une vive émotion au sein de la communauté juive. L’Anti-Defamation League australienne a dénoncé une « agression glaçante contre un lieu de culte sacré », y voyant un nouveau signe de la montée de l’antisémitisme dans le pays. Son président, le Dr Dvir Abramovich, a affirmé que « lorsqu’un véhicule est dirigé contre une synagogue, c’est une intimidation sur roues », soulignant que l’impact psychologique dépasse la qualification juridique retenue.

Le contexte alimente l’inquiétude. Depuis le début de la guerre à Gaza en 2023, les actes antisémites ont fortement augmenté en Australie. En décembre dernier, quinze personnes ont été assassinées et plus de quarante blessées lors d’un attentat terroriste visant une célébration de Hanouka sur la plage de Bondi, à Sydney — un drame qui reste profondément ancré dans les mémoires.