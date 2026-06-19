Australie : un troisième suspect inculpé pour l’incendie d’une synagogue

Les autorités australiennes ont annoncé l’inculpation d’un troisième suspect dans l’enquête sur l’incendie criminel qui avait visé la synagogue Adass Israel de Melbourne en décembre 2024.

Selon la police, un homme de 20 ans faisait partie d’un groupe de trois individus masqués qui se sont introduits dans le bâtiment religieux avant de répandre un liquide inflammable à l’intérieur et d’y mettre le feu dans la nuit du 6 décembre 2024.

L’attaque avait provoqué d’importants dégâts matériels et blessé légèrement un fidèle présent sur les lieux.

Le suspect, dont l’identité n’a pas été révélée, a été inculpé notamment pour incendie volontaire. Il a été officiellement mis en accusation alors qu’il se trouvait déjà en détention dans une prison de Melbourne pour d’autres infractions sans lien avec cette affaire.

Deux autres suspects avaient été arrêtés précédemment : Giovanni Laulu, 21 ans, en juillet dernier, puis Younes Ali Younes, 20 ans, un mois plus tard.

L’enquête est menée par l’Équipe conjointe antiterroriste de l’État de Victoria, qui regroupe la police fédérale australienne, la police locale et les services de renseignement.

L’affaire a pris une dimension internationale lorsque le Premier ministre australien Anthony Albanese a accusé les Gardiens de la Révolution iraniens (IRGC) d’avoir dirigé cette attaque contre la synagogue. Canberra relie également Téhéran à un autre incendie criminel ayant visé, deux mois plus tôt, un restaurant casher de Sydney.

Ces accusations ont renforcé les inquiétudes des autorités australiennes concernant les activités présumées de réseaux liés à l’Iran sur leur territoire et la montée des actes antisémites visant la communauté juive du pays.