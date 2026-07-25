Australie : une fonctionnaire poursuivie après des propos antisémites sur le site de l'attentat de Bondi

Une fonctionnaire australienne de 67 ans a été convoquée devant la justice après avoir tenu des propos antisémites à l'encontre de responsables de la communauté juive venus se recueillir sur le site de l'attentat de Bondi Beach, où 15 personnes avaient été assassinées lors d'une célébration de Hanoucca en décembre dernier, rapportent les médias australiens.

Selon la chaîne publique ABC, Francine Clough, employée du ministère de la Justice et des Services communautaires de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, aurait notamment lancé aux représentants de la communauté juive : « sionistes maléfiques » (evil Zionists).

La police a annoncé qu'elle était poursuivie pour usage d'un langage offensant.

Le club de football australien Sydney Swans, qui s'était rendu sur les lieux pour témoigner de sa solidarité avec la communauté juive, aurait assisté à la scène.

Présent lors de l'incident, Alex Ryvchin, coprésident du Conseil exécutif de la communauté juive d'Australie, a vivement condamné ces propos.

« C'est d'une insensibilité révoltante. Plus encore, c'est inhumain. Cela leur a donné un exemple concret de ce que la communauté juive subit au quotidien », a-t-il déclaré.

Cette affaire n'est pas la première impliquant Francine Clough. En juillet 2025, elle avait déjà été suspendue de ses fonctions après avoir déposé un objet suspect devant une synagogue, provoquant un important dispositif de sécurité. Elle avait alors été inculpée pour avoir volontairement laissé un objet destiné à faire croire à l'existence d'un danger.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice et des Services communautaires de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué que Francine Clough était toujours suspendue dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires.