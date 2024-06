Une publicité de Bangladesh Coca-Cola veut préciser qu'"il ne s'agit pas d'une boisson israélienne"

Une publicité de la marque américaine pour Coca-Cola, diffusée à la télévision bangladaise et sur YouTube le 9 juin dernier, a suscité la polémique dans le pays, a rapporté Arab News cette semaine. La vidéo montre un commerçant qui essaie de convaincre un client d’acheter le célèbre soda, lui affirmant que la boisson "ne vient pas du tout de cet endroit" (comprendre Israël), et que la marque "a également une usine en Palestine".

Les internautes bangladais ont dénoncé sur les réseaux sociaux "une tentative de tromper le public" de la part de Coca-Cola, marque américaine, et donc "pro-israélienne" et condamné les affirmations de la publicité qui "déforme les faits". "Aujourd'hui, notre campagne de boycott est encore plus forte, car Coca-Cola soutient directement l'agression israélienne contre la Palestine", a même déclaré un homme d’affaire de Dacca, la capitale, selon des propos rapportés par le journal saoudien.

Selon Rasheda Rawnak Khan, professeur associé au département d'anthropologie de l'université de Dhaka, "il est très clair que cette nouvelle publicité pour Coca-Cola est de la propagande politique. Cette propagande ne peut en aucun cas être acceptée. Elle blesse les sentiments". "La tentative s'est retournée contre elle... Je pense que dans quelques semaines, les ventes de Coca-Cola pourraient être réduites de 50 %", a quant à lui estimé le professeur A.S.M. Amanullah, sociologue à l'université de Dacca.

Ces derniers jours, Coca-Cola a encore gagné en importance en Israël après que Noa Argamani a été photographiée avec une bouteille de Coca après son sauvetage par les forces israéliennes. Coca-Cola entretient des liens étroits avec Israël depuis les années 1960 et a été honoré par le gouvernement israélien en 1997 pour avoir "refusé de se conformer au boycott économique d'Israël par la Ligue arabe". La société possède également des fermes laitières dans des implantations israéliennes de la vallée du Jourdain et une usine sur les hauteurs du Golan.