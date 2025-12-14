"C'était comme le 7 octobre" : le témoignage glaçant d'une survivante de l'attaque de Sydney

Sagi Ben Yishai, témoin oculaire, a livré à i24NEWS un témoignage bouleversant de l'attaque à l'arme à feu qui a fait au moins onze morts et des dizaines de blessés lors d'une fête de Hanoucca à Bondi Beach, à Sydney, en Australie.

"Nous sommes tous sous le choc. Beaucoup de mes amis étaient là, leurs enfants étaient coincés dans le bâtiment et ils tentaient désespérément de les retrouver", a-t-elle raconté. "C'était comme le 7 octobre. Il y avait des tireurs qui nous visaient comme des canards dans un stand de tir."

La témoin a décrit une scène de chaos total : "D'après ce que je sais, il y a toujours de la sécurité lors des événements juifs, mais je ne les vois jamais armés. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est appeler la police et attendre."

"Il y avait beaucoup d'enfants. Ils ont tiré sur des enfants. C'était une fête familiale de Hanoucca, avec de la musique, des beignets... un événement pour les familles et les enfants", a-t-elle expliqué, précisant qu'on ignore encore s'il y a des enfants parmi les victimes décédées.

Résidant à cinq minutes du lieu de l'attaque, elle devait initialement s'y rendre plus tard dans la journée. "J'ai soudain entendu une multitude de sirènes. J'ai couru sur place. Il y avait peut-être plus de 60 véhicules de police et ambulances", a-t-elle relaté.

La scène était chaotique : "Les gens couraient dans tous les sens, paniqués. Beaucoup de parents cherchaient leurs enfants, des enfants cherchaient leurs parents." Elle a souligné que cet événement organisé par le mouvement Loubavitch est une tradition annuelle très populaire à Bondi Beach.

"Nous savions tous que quelque chose comme ça allait arriver", a-t-elle ajouté, évoquant la détérioration des relations entre les gouvernements israélien et australien. "Comment n'y a-t-il pas eu de renseignement ? La police a mis beaucoup de temps à arriver."