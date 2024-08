Chaos au Bangladesh : Exode des hindous face à une vague de violence, tandis que le pays bascule dans l'inconnu

Le Bangladesh est plongé dans une crise sans précédent suite au renversement de la Première ministre Sheikh Hasina. Dans ce tumulte politique, la communauté hindoue, minoritaire dans ce pays à majorité musulmane, se trouve prise pour cible dans une vague de violence alarmante.

Le Conseil d'unité hindou, bouddhiste et chrétien du Bangladesh rapporte des attaques dans 45 des 64 districts du pays. Maisons, commerces et temples hindous ont été vandalisés, faisant un mort - un enseignant - et 45 blessés. Cette escalade de violence a poussé des centaines d'hindous à tenter de fuir vers l'Inde voisine, en vain.

À Thakurgaon, dans le nord-ouest du pays, entre 700 et 800 hindous ont essayé de franchir la frontière après que leurs maisons ont été attaquées et pillées. "Ils sont rentrés chez eux après que nous leur avons assuré une protection", déclare Mohammad Rakibul Hasan, un responsable local. Les deux pays ont renforcé la surveillance de leurs frontières face à cette crise. La chute de Sheikh Hasina, qui s'est réfugiée en Inde après avoir fui le pays lundi, a exacerbé les tensions. Son parti, la Ligue Awami, largement soutenu par la minorité hindoue, est perçu comme séculier, contrairement à l'opposition qui inclut un parti islamiste radical. Des témoignages inquiétants émergent : à Narsingdi, près de Dhaka, un orfèvre hindou rapporte avoir été victime d'extorsion, contraint de payer pour sa protection. Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix, de retour au Bangladesh pour diriger un gouvernement intérimaire, évoque une possible "conspiration" derrière ces attaques. "Notre devoir est de protéger tout le monde", a-t-il déclaré à son arrivée à Dhaka. L'Inde, pays voisin à majorité hindoue, exprime son inquiétude face à ces violences. "C'est la responsabilité de chaque gouvernement d'assurer le bien-être de tous ses citoyens", souligne Randhir Jaiswal, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères. Les leaders de la communauté hindoue du Bangladesh appellent à l'unité nationale. Moyna Talukdar, du Conseil de réforme du droit hindou du Bangladesh, exhorte : "J'appelle les gens consciencieux du pays à oublier toutes les différences et à se tenir unis aux côtés des personnes affectées pour construire une résistance sociale." Alors que le Bangladesh traverse cette période trouble, l'avenir de ses minorités religieuses reste incertain, et la stabilité du pays entier est en jeu.