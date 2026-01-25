Chine : un haut responsable militaire arrêté sur fond d’accusations d’espionnage au profit des États-Unis

Une affaire aux contours encore flous secoue la hiérarchie militaire chinoise. Selon des informations relayées par des médias internationaux, le général Zhang Youxia, l’un des plus hauts responsables des forces armées chinoises, aurait été arrêté discrètement au cours du week-end, soupçonné d’espionnage au profit des États-Unis.

Zhang Youxia occupe le poste stratégique de vice-président de la Commission militaire centrale, l’organe suprême qui supervise l’Armée populaire de libération. À ce titre, il est considéré comme le plus haut gradé de l’appareil militaire chinois après le président Xi Jinping, commandant en chef des forces armées. Les informations disponibles évoquent des soupçons particulièrement graves, portant sur la transmission de secrets liés au programme nucléaire chinois.

L’arrestation aurait été menée dans la plus grande discrétion, sans annonce officielle des autorités de Pékin. Pendant plusieurs jours, l’absence publique du général a alimenté des spéculations, avant que des médias étrangers n’évoquent ouvertement une mise en détention et l’ouverture d’une enquête interne. À ce stade, aucune confirmation formelle n’a été apportée par le gouvernement chinois, et la nature exacte des charges demeure incertaine.