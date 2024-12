Corée du Sud : la justice émet un mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk Yeol

Un mandat d'arrêt a été émis ce mardi par la justice de Corée du Sud contre le président déchu Yoon Suk Yeol, accusé d'avoir tenté d'instaurer la loi martiale début décembre. Cette mesure historique constitue une première dans l'histoire politique du pays.

Les faits remontent au 3 décembre, lorsque Yoon Suk Yeol, 64 ans, avait stupéfié la nation en décrétant la loi martiale et en déployant l'armée autour du Parlement. Face à la mobilisation massive des députés et de la population dans les rues, il avait dû reculer quelques heures plus tard.

L'ancien procureur vedette, qui a ignoré trois convocations successives des enquêteurs, se trouve dans une situation délicate. Officiellement encore en poste, ses fonctions sont suspendues depuis sa destitution votée par l'Assemblée nationale le 14 décembre. La Cour constitutionnelle dispose jusqu'à la mi-juin pour statuer définitivement sur son sort.

Selon l'avocat du président déchu, le mandat d'arrêt serait "illégal" et "invalide". Il conteste notamment la légitimité de l'agence chargée de l'enquête.