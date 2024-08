Génération sacrifiée : 1,4 million de filles afghanes privées d'éducation sous le régime taliban

Trois ans jour pour jour après le retour des talibans au pouvoir, l'Afghanistan fait face à une crise éducative sans précédent. Selon un rapport alarmant de l'UNESCO, 1,4 million de jeunes Afghanes ont été "délibérément privées" d'enseignement secondaire depuis 2021, faisant de l'Afghanistan le seul pays au monde à interdire l'accès à l'éducation aux filles de plus de 12 ans.

Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, lance un cri d'alarme : "Le droit à l'éducation ne peut souffrir d'aucune négociation et d'aucun compromis. La communauté internationale doit rester pleinement mobilisée pour obtenir la réouverture inconditionnelle des écoles et des universités aux filles et femmes afghanes." La situation est d'autant plus préoccupante qu'en incluant celles qui étaient déjà déscolarisées avant 2021, ce sont au total 2,5 millions d'Afghanes qui sont privées d'éducation secondaire, soit 80% des jeunes filles en âge d'aller à l'école. Cette politique restrictive a des répercussions sur l'ensemble du système éducatif, avec une "baisse drastique" des inscriptions dans l'enseignement primaire, y compris pour les garçons, et une chute de 53% dans l'enseignement supérieur depuis 2021. L'UNESCO s'inquiète des conséquences à long terme de cette exclusion, craignant une hausse du travail des enfants et des mariages précoces, ainsi qu'une pénurie de compétences qui pourrait nuire au développement du pays. L'interdiction faite aux femmes d'enseigner aux garçons aggrave également la pénurie d'enseignants qualifiés. Face à ces restrictions, des initiatives locales et internationales tentent d'apporter des solutions alternatives. L'ONG Begum Organization for Women, basée à Paris, a lancé une chaîne de télévision éducative diffusant quotidiennement six heures de contenus en dari et pachto vers l'Afghanistan. L'UNESCO, de son côté, soutient des programmes d'alphabétisation ayant déjà formé plus de 1000 facilitateurs, dont 780 femmes, touchant ainsi plus de 55 000 jeunes dans près de 1900 villages. Cependant, l'organisation onusienne insiste sur le fait que "rien ne peut remplacer l'éducation en personne dans une salle de classe", soulignant l'ampleur du défi face au nombre de personnes déscolarisées.

Cette politique d'"apartheid de genre", comme la qualifie l'ONU, s'étend au-delà de l'éducation. Les femmes afghanes sont largement exclues de la vie publique, interdites d'accès aux parcs, jardins, salles de sport et bains publics, et contraintes de se couvrir intégralement en public. L'isolement international des talibans, dont le gouvernement n'est reconnu par aucun pays, est en grande partie dû à ces politiques rétrogrades. Malgré cela, le régime persiste dans son interprétation restrictive de la charia, compromettant l'avenir de millions de jeunes Afghanes et, par extension, celui du pays tout entier.