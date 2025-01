Japon : trois Israéliens piégés dans la station de ski d'Hakuba

Trois Israéliens se trouvent actuellement dans une situation critique dans la station de ski d'Hakuba, dans le centre du Japon. Les trois jeunes hommes, tous dans la vingtaine, sont bloqués en altitude dans des conditions météorologiques extrêmes, avec des températures négatives.

Selon le site d'information Ynet, seul un hélicoptère militaire japonais serait en mesure d'atteindre le sommet pour effectuer leur sauvetage, compte tenu des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

La situation est d'autant plus préoccupante que les trois snowboardeurs sont décrits comme étant "gelés" et que leurs téléphones portables sont presque à court de batterie, compliquant la communication avec les équipes de secours.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé être en contact avec les autorités locales pour coordonner l'opération de sauvetage des trois ressortissants.

Les trois snowboardeurs, qui présentent des signes d'hypothermie, maintiennent un contact régulier avec le centre des opérations de la société Magnus via leurs téléphones portables, dont la batterie ne dispose plus que de 15% d'autonomie. Ils reçoivent des instructions pour survivre durant la nuit et maintenir leur température corporelle.

Le ministère des Affaires étrangères israélien et le consulat au Japon sont mobilisés pour suivre la situation et coordonner les efforts de sauvetage.