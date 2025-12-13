Kim Jong-un salue le retour de soldats nord-coréens déployés en Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présidé une cérémonie officielle en l’honneur d’une unité militaire revenue de Russie, marquant une nouvelle étape dans l’affichage public du soutien de Pyongyang à l’effort de guerre de Moscou en Ukraine. Selon l’agence de presse d’État KCNA, Kim a accueilli vendredi à Pyongyang des membres du 528ᵉ régiment du génie de l’Armée populaire coréenne, déployés pendant quatre mois dans la région russe de Koursk.

Dans un discours relayé par les médias officiels, Kim Jong-un a salué la « conduite héroïque » et le « courage collectif » des soldats, affirmant qu’ils avaient exécuté avec une « loyauté absolue » les ordres du Parti des travailleurs de Corée. Des images diffusées par la télévision d’État montrent le dirigeant nord-coréen accueillant les militaires à leur descente d’avion, embrassant l’un d’eux en fauteuil roulant, sous les applaudissements d’une foule dense composée de responsables politiques, de cadres militaires et de familles.

KCNA précise que l’unité, envoyée début août, a mené des missions de combat et de génie dans le cadre de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Le mois dernier, le ministère russe de la Défense avait affirmé que des soldats nord-coréens avaient contribué à repousser une incursion ukrainienne majeure dans la région de Koursk et participaient désormais au déminage des zones reconquises.

Dans le cadre d’un pacte de défense mutuelle, la Corée du Nord aurait envoyé l’an dernier environ 14 000 soldats en Russie, dont plus de 6 000 auraient été tués, selon des sources sud-coréennes, ukrainiennes et occidentales. Pyongyang, de son côté, reconnaît officiellement la mort de neuf soldats, qualifiée par Kim de « perte déchirante ». Ces derniers ont été décorés à titre posthume, tandis que le régiment s’est vu décerner l’Ordre de la liberté et de l’indépendance.

Par cette mise en scène solennelle, le régime nord-coréen entend renforcer la légitimité de son engagement militaire aux côtés de Moscou et en faire un modèle de discipline et de fidélité pour l’ensemble de ses forces armées.