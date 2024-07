L'Australie impose des sanctions à sept résidents israéliens accusés d'actes violents envers des Palestiniens

Le gouvernement australien a annoncé jeudi des sanctions financières et des interdictions de voyage à l'encontre de sept résidents israéliens accusés d'actes violents envers des Palestiniens en Judée-Samarie. Cette décision s'aligne sur des mesures similaires prises récemment par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne.

La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que ces individus étaient impliqués dans "des passages à tabac, des agressions sexuelles et des actes de torture" ayant entraîné dans certains cas des blessures graves, voire la mort de Palestiniens. Parmi les personnes sanctionnées figurent Yinon Levi, Zvi Bar Yosef, Neria Ben Pazi, Elisha Yered, David Chai Chasdai, Einan Tanjil et Meir Ettinger. L'Australie a également visé un groupe désigné sous le nom de "Jeunesse des collines", impliqué dans l'établissement d'avant-postes illégaux en Judée-Samarie.

La ministre Wong a souligné que "les colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle majeur à la paix". Elle a appelé Israël à tenir pour "responsables les auteurs de violences et à cesser l'expansion des colonies, qui selon elle ne fait qu'enflammer les tensions et saper davantage la stabilité et les perspectives d'une solution à deux États". Cette décision intervient dans un contexte de recrudescence de la violence en Judée-Samarie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, déclenchée par l'attaque du 7 octobre. L'ambassade d'Israël en Australie a réagi en affirmant que le pays condamnait les actes violents contre les communautés palestiniennes, soulignant qu'Israël "est un État de droit et travaillera pour traduire en justice la minorité extrémiste impliquée".