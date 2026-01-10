La Corée du Nord affirme avoir abattu un drone sud-coréen et menace Séoul de représailles

La Corée du Nord affirme avoir abattu un drone sud-coréen début janvier au-dessus de son territoire et accuse Séoul d’une intrusion de surveillance.

North Korean leader Kim Jong Un speaks at the Supreme People’s Assembly in Pyongyang, North Korea Monday, Jan. 15, 2024.
North Korean leader Kim Jong Un speaks at the Supreme People’s Assembly in Pyongyang, North Korea Monday, Jan. 15, 2024.Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

La Corée du Nord a affirmé samedi avoir abattu un drone envoyé par la Corée du Sud au-dessus de son territoire au début du mois de janvier, avertissant que Séoul « paiera le prix fort » pour cette intrusion, selon une déclaration relayée par l’agence officielle KCNA.

Un porte-parole de l’armée nord-coréenne a indiqué que Pyongyang avait détecté un appareil aérien « se déplaçant vers le nord » à proximité du comté sud-coréen de Ganghwa, avant de l’abattre près de la ville de Kaesong, située non loin de la frontière intercoréenne. Le comté de Ganghwa, au nord-ouest de Séoul, est séparé de la Corée du Nord par l’estuaire du fleuve Han, large de moins de deux kilomètres par endroits.

Selon les autorités nord-coréennes, le drone était équipé de « matériel de surveillance » et l’analyse des débris aurait révélé qu’il avait pris des images de « cibles importantes » sur le territoire nord-coréen, notamment dans les zones frontalières. Pyongyang y voit la « preuve évidente » d’une violation de son espace aérien à des fins de reconnaissance militaire.

KCNA affirme par ailleurs qu’un incident similaire s’était déjà produit en septembre, lorsqu’un autre drone sud-coréen aurait été repéré au-dessus de Kaesong avant de s’écraser après avoir été perturbé par un brouillage électronique. Dans un ton particulièrement virulent, le porte-parole a qualifié la Corée du Sud « d’ennemi le plus hostile », ajoutant que Séoul « devra inévitablement payer le prix fort pour son hystérie impardonnable ».

De son côté, la Corée du Sud n’a pas confirmé ces affirmations. Le parquet sud-coréen enquête toutefois sur des vols présumés de drones au-dessus de Pyongyang fin 2024, soupçonnant une provocation illégale décidée par l’ancien président Yoon Suk Yeol. Destitué en avril, son successeur Lee Jae Myung s’est engagé à œuvrer à une désescalade des tensions avec le Nord.

