La Corée du Nord affirme avoir abattu un drone sud-coréen et menace Séoul de représailles

La Corée du Nord a affirmé samedi avoir abattu un drone envoyé par la Corée du Sud au-dessus de son territoire au début du mois de janvier, avertissant que Séoul « paiera le prix fort » pour cette intrusion, selon une déclaration relayée par l’agence officielle KCNA.

Un porte-parole de l’armée nord-coréenne a indiqué que Pyongyang avait détecté un appareil aérien « se déplaçant vers le nord » à proximité du comté sud-coréen de Ganghwa, avant de l’abattre près de la ville de Kaesong, située non loin de la frontière intercoréenne. Le comté de Ganghwa, au nord-ouest de Séoul, est séparé de la Corée du Nord par l’estuaire du fleuve Han, large de moins de deux kilomètres par endroits.

Selon les autorités nord-coréennes, le drone était équipé de « matériel de surveillance » et l’analyse des débris aurait révélé qu’il avait pris des images de « cibles importantes » sur le territoire nord-coréen, notamment dans les zones frontalières. Pyongyang y voit la « preuve évidente » d’une violation de son espace aérien à des fins de reconnaissance militaire.

KCNA affirme par ailleurs qu’un incident similaire s’était déjà produit en septembre, lorsqu’un autre drone sud-coréen aurait été repéré au-dessus de Kaesong avant de s’écraser après avoir été perturbé par un brouillage électronique. Dans un ton particulièrement virulent, le porte-parole a qualifié la Corée du Sud « d’ennemi le plus hostile », ajoutant que Séoul « devra inévitablement payer le prix fort pour son hystérie impardonnable ».

De son côté, la Corée du Sud n’a pas confirmé ces affirmations. Le parquet sud-coréen enquête toutefois sur des vols présumés de drones au-dessus de Pyongyang fin 2024, soupçonnant une provocation illégale décidée par l’ancien président Yoon Suk Yeol. Destitué en avril, son successeur Lee Jae Myung s’est engagé à œuvrer à une désescalade des tensions avec le Nord.