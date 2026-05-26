La Corée du Nord tire plusieurs missiles vers la mer

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles en direction de la mer, selon l’armée sud-coréenne. Parmi eux figurerait au moins un missile balistique de courte portée, lancé vers les eaux au large de la côte ouest nord-coréenne.

Ce nouveau tir intervient après une précédente salve, le 19 avril, au cours de laquelle Pyongyang avait lancé plusieurs missiles de courte portée. Les médias d’État nord-coréens avaient alors présenté ces tirs comme une démonstration de têtes à sous-munitions.

Depuis l’échec de la diplomatie nucléaire avec Donald Trump en 2019, Kim Jong Un a accéléré le développement de ses arsenaux nucléaires et balistiques. Le président américain a plusieurs fois exprimé sa volonté de reprendre les discussions avec le dirigeant nord-coréen, mais Pyongyang a jusqu’ici ignoré ces ouvertures.

La Corée du Nord demande à Washington d’abandonner l’exigence d’un désarmement nucléaire préalable à toute négociation. Dans le même temps, Kim Jong Un a durci sa position envers la Corée du Sud, qu’il présente désormais comme l’ennemi permanent et le plus hostile de son pays.