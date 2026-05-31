Le Japon s’ouvre au marché mondial de l’armement

Le Japon amorce un tournant historique dans sa politique de défense. Le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi a décidé d’assouplir les restrictions qui limitaient jusqu’à présent les exportations d’équipements militaires, ouvrant ainsi la voie à la vente de systèmes d’armes japonais à une quinzaine de pays partenaires, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs États de la région indo-pacifique.

Cette décision marque une rupture avec la doctrine pacifiste adoptée par Tokyo après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon entend désormais devenir un acteur à part entière du marché mondial de l’armement, dans un contexte de tensions croissantes en Asie.

L’évolution de la politique japonaise pourrait toutefois bouleverser l’équilibre régional, notamment vis-à-vis de la Corée du Sud, déjà solidement implantée sur le marché international de la défense. Séoul exporte notamment le char K2 Black Panther, l’obusier K9, des systèmes de défense aérienne et des navires de guerre vers plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis, l’Australie et les Philippines.

Les experts estiment que le Japon et la Corée du Sud devront désormais composer entre coopération stratégique et concurrence commerciale. Les deux pays font face aux mêmes défis sécuritaires : les programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, la montée en puissance militaire de la Chine et le rapprochement entre Pékin et Moscou.

Tokyo dispose d’atouts majeurs dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les technologies navales, les missiles, les capteurs avancés, la guerre électronique et les systèmes spatiaux. Un premier succès a déjà été enregistré avec la décision de l’Australie de choisir une frégate japonaise plutôt qu’un modèle sud-coréen.

Selon plusieurs analystes, le Japon pourrait rapidement devenir un acteur incontournable dans les technologies militaires de nouvelle génération, tout en renforçant son rôle stratégique dans l’Indo-Pacifique face aux ambitions croissantes de la Chine.