Les Maldives autorisent finalement l'entrée des Israéliens, assure une compagnie aérienne

L’une des plus importantes compagnies aériennes au monde, qui n’a pas été nommée, a déclaré que les Maldives avaient annulé l’interdiction faite aux touristes israéliens d’entrer dans le pays, a rapporté Israel Hayom mardi. Dimanche, le président du pays insulaire à majorité musulmane, Mohamed Muizzu, avait annoncé son intention de fermer son territoire aux ressortissants de l’État hébreu.

AP Photo/Rafiq Maqbool, File

La compagnie aérienne en question, a donc modifié ses instructions à ses succursales et à ses employés, leur indiquant que les Israéliens pourront prendre des vols à destination et en provenance des Maldives et entrer dans le pays, comme à l’accoutumée. La compagnie a annoncé ne plus avoir pour instruction d'interdire aux Israéliens d'embarquer sur des vols à destination des Maldives.

Arie Leib Abrams/Flash90

Israel Hayom a également souligné qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part du gouvernement des Maldives. Le ministère israélien des Affaires étrangères, qui avait déconseillé aux voyageurs de se rendre dans le pays après l’annonce de Mohamed Muizzu, n’a toutefois pas modifié ses directives. Auparavant, le ministère avait conseillé aux Israéliens, même détenteurs d’un passeport étranger, de se rendre aux Maldives, Israël pouvant se trouver dans l’impossibilité de les aider en cas de problème.