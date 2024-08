Les talibans célèbrent trois ans de pouvoir en Afghanistan

Ce mercredi, l'Afghanistan a marqué le troisième anniversaire de la reprise du pouvoir par les talibans dans une atmosphère contrastée. Les autorités talibanes ont organisé des célébrations grandioses, mettant en avant leur force militaire et leur détermination à maintenir un régime basé sur la loi islamique.

Le point d'orgue des festivités a été un imposant défilé militaire sur l'ancienne base américaine de Bagram, symbole de la présence occidentale dans le pays pendant deux décennies. Les hauts responsables talibans ont assisté à une démonstration de force impressionnante, incluant des avions de combat, des hélicoptères, et une variété de véhicules militaires hérités des forces soviétiques et américaines. La parade a également mis en scène des éléments rappelant les méthodes de guérilla des talibans, comme les fameux bidons jaunes utilisés pour les attentats à l'explosif durant leur insurrection.

Dans son message à la nation, le Premier ministre Mohammad Hassan Akhund a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers la loi islamique, soulignant que les devoirs des dirigeants ne se limitaient pas à la victoire militaire, mais s'étendaient à la gouvernance selon les préceptes de l'Islam. À Kaboul, l'ambiance était festive, avec des rues pavoisées de drapeaux de l'Émirat islamique et des concerts de klaxons. Des démonstrations sportives masculines ont eu lieu au stade de Ghazi, mais l'absence totale de femmes dans les célébrations était frappante, reflétant les restrictions sévères imposées à leur liberté depuis trois ans. Cependant, cette joie apparente cache des réalités plus sombres. De nombreux Afghans, en particulier les femmes et les jeunes, expriment leur désespoir face à la perte de leurs droits et opportunités. Sur les réseaux sociaux, des voix s'élèvent pour questionner la spontanéité de ces célébrations, certains affirmant que des écoles entières ont été forcées d'y participer. Malgré une amélioration globale de la sécurité, l'Afghanistan fait face à de sérieux défis économiques et humanitaires. Le chômage est massif, la croissance économique anémique, et une grave crise humanitaire persiste. Le gouvernement taliban, toujours non reconnu par la communauté internationale, tente néanmoins d'établir des relations diplomatiques, notamment avec ses voisins, la Chine et la Russie. Alors que les talibans célèbrent leur "Jour de la victoire", pour de nombreux Afghans, particulièrement les femmes comme Madina, une étudiante de 20 ans forcée de quitter l'université, ces trois années représentent l'enterrement de leurs rêves et aspirations. Le contraste entre les célébrations officielles et la réalité quotidienne de nombreux Afghans souligne les défis persistants auxquels le pays est confronté sous le régime taliban.