Les tensions s'enflamment aux Philippines : La vice-présidente menace le président d'assassinat

Une grave crise politique secoue les Philippines après que la vice-présidente Sara Duterte a proféré samedi des menaces d'assassinat à l'encontre du président Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Cette déclaration choc a provoqué une réaction immédiate du bureau présidentiel, qui a promis de prendre des "mesures appropriées".

Dans un contexte de tensions croissantes entre les deux familles politiques les plus puissantes du pays d'Asie du Sud-Est, Duterte a déclaré lors d'une conférence de presse matinale avoir pris contact avec un tueur à gages. Elle lui aurait donné instruction d'assassiner non seulement le président Marcos, mais aussi son épouse Lisa Araneta et le porte-parole du Congrès, Martin Romualdez, si elle-même venait à être tuée.

"Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague", a insisté Duterte lors d'un briefing particulièrement virulent. "Je lui ai dit de ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il les tue, et il a accepté", a-t-elle précisé. Ces propos ont été tenus en réponse à un internaute qui l'exhortait à veiller à sa sécurité. La vice-présidente a affirmé s'être trouvée "en territoire ennemi" lors d'une visite nocturne au Congrès avec son chef de cabinet, bien qu'elle n'ait pas précisé l'existence d'une menace spécifique contre elle.

Le bureau de communication présidentiel a rapidement réagi dans un communiqué, indiquant que "suite à la déclaration claire et sans équivoque de la vice-présidente concernant son contact avec un assassin pour tuer le président si un prétendu complot contre elle devait réussir, le secrétaire par intérim a transmis cette menace active au commandement de la sécurité présidentielle pour une action immédiate".

Cette escalade marque une rupture sans précédent dans la relation entre le président et sa vice-présidente, menaçant la stabilité politique du pays.