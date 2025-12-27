Lors de ses vœux du Nouvel an, Kim Jong-un loue "le sang" versé au côté des Russes en Ukraine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que la Corée du Nord et la Russie avaient partagé « le sang, la vie et la mort » dans la guerre en Ukraine, dans un message de vœux du Nouvel An adressé au président russe Vladimir Poutine. Des propos qui confirment le resserrement stratégique entre Pyongyang et Moscou sur fond de conflit en Europe orientale.

Dans ce message publié vendredi par l’agence officielle KCNA, Kim Jong-un a qualifié l’année 2025 de « véritablement significative » pour l’alliance entre les deux pays. Il a évoqué une coopération militaire scellée par l’engagement direct de soldats nord-coréens aux côtés des forces russes dans la guerre menée contre l’Ukraine**.

Selon les services de renseignement sud-coréens et occidentaux, des milliers de militaires nord-coréens ont été déployés pour soutenir l’offensive russe. Pyongyang n’a reconnu officiellement cet engagement qu’en avril dernier, admettant également des pertes humaines. En décembre, Kim Jong-un a confirmé la mort d’au moins neuf soldats nord-coréens lors d’une mission de déminage menée dans la région russe de Koursk, près de la frontière ukrainienne.

Ce message intervient dans un contexte de militarisation accrue. Un jour auparavant, le dirigeant nord-coréen avait ordonné une augmentation de la production de missiles pour 2026. La Corée du Nord a multiplié ces dernières années les essais balistiques, visant à renforcer ses capacités militaires et, selon plusieurs analystes, à fournir des armements à la Russie.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février 2022, les relations entre la Corée du Nord et la Russie se sont nettement intensifiées. Pyongyang aurait livré à Moscou obus d’artillerie, missiles et systèmes de roquettes, tandis que la Russie fournirait en retour une aide financière, des technologies militaires ainsi que des ressources alimentaires et énergétiques.