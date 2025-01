Nouveaux actes antisémites en Australie : croix gammées et inscriptions pro-Hitler taguées à Sydney

De nombreuses croix gammées ont été taguées sur une synagogue du sud de Sydney, en Australie, aux côtés d'une inscription glorifiant Adolf Hitler. La police locale a ouvert une enquête. "Il n'y a pas de place en Australie, communauté multiculturelle tolérante, pour ce type de crime", a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese.

L'Australie, qui compte 116 000 Juifs, est confrontée à une vague d'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. La ville de Sydney a déjà été le théâtre d'actes de cette nature le mois dernier, avec l'incendie d'une voiture et des tags anti-juifs et anti-israéliens dans un quartier juif. Quelques jours plus tôt, c'est la synagogue de Melbourne qui avait été incendiée.

Après cet incident, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un groupe de travail sur l'antisémitisme. "L'unité sera composée d'une équipe expérimentée d'enquêteurs antiterroristes et se concentrera sur les menaces, la violence et la haine envers la communauté juive d'Australie et envers les membres du Parlement", avait alors précisé le chef de la police fédérale australienne, Rhys Carshow.