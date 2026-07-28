Plusieurs victimes redoutées après le puissant séisme au Japon

Un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé mardi la préfecture de Kumamoto, sur l’île de Kyushu, dans le sud du Japon, provoquant d’importants dégâts et une vaste mobilisation des secours. Au moins 90 personnes ont été blessées, dont une dizaine grièvement, tandis que plusieurs victimes sont redoutées dans un centre commercial de la ville de Kashima, dont une partie s’est effondrée après une explosion d’origine encore indéterminée. Des opérations sont en cours pour retrouver les personnes prises au piège.

La secousse, survenue à 16h27 heure locale, a endommagé des habitations, des routes, des ponts et plusieurs bâtiments historiques, notamment le château de Kumamoto. Près de 48 000 foyers ont été privés d’électricité, tandis que les liaisons ferroviaires et aériennes ont été fortement perturbées. Un train a également déraillé en gare de Yatsushiro, sans qu’un bilan précis ait été immédiatement communiqué. Une alerte au tsunami a été déclenchée dans les mers d’Ariake et de Yatsushiro avant d’être levée, aucune vague importante n’ayant été observée.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé la mise en place d’une cellule de crise et assuré que le sauvetage des victimes constituait la priorité du gouvernement. "Nous savons que des personnes ont été blessées, que des coupures de courant se sont produites et que des incendies ont éclaté en plusieurs endroits", a-t-elle déclaré, appelant la population à rejoindre des zones sûres.

Environ 300 000 habitants ont reçu l’ordre de se rendre dans des centres d’évacuation et plusieurs milliers de soldats ont été envoyés dans la région pour participer aux recherches. Les autorités ont également mis en garde contre de possibles répliques, des glissements de terrain et de nouveaux effondrements. La préfecture de Kumamoto avait déjà été frappée en 2016 par une série de séismes meurtriers qui avaient causé d’importantes destructions.