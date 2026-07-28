Japon : au moins 50 blessés après un puissant séisme, une explosion signalée dans un centre commercial

Un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé mardi la préfecture de Kumamoto, dans le sud-ouest du Japon, faisant au moins 50 blessés, selon les autorités japonaises. Les secousses, classées au niveau maximal de l'échelle d'intensité sismique japonaise, ont provoqué des effondrements, des incendies localisés et d'importantes coupures de courant.

La Première ministre Sanae Takaichi a indiqué que plusieurs personnes avaient été blessées et que des bâtiments s'étaient effondrés. Une alerte au tsunami, déclenchée immédiatement après le séisme, a été levée près de deux heures plus tard.

https://x.com/i/web/status/2082044589020459018 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La police a également signalé une déflagration dans un centre commercial de la préfecture de Kumamoto. Les secours sont intervenus sur place, mais les autorités n'étaient pas encore en mesure de confirmer si des victimes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment.

Parmi les sites endommagés figure le château de Kumamoto, l'un des monuments historiques les plus emblématiques du Japon. Des images diffusées par les médias japonais montrent l'effondrement d'une partie de ses remparts ainsi que d'importants nuages de poussière.

Le séisme a également touché une usine du fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC située dans la préfecture. Selon la chaîne publique NHK, le site a subi des dégâts et les employés ont été évacués par mesure de précaution.

Les autorités poursuivent leurs opérations d'inspection et de secours afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et de rechercher d'éventuelles victimes supplémentaires.