Spécial week-end | Automobile : le rêve chinois de la voiture électrique se heurte au mur de la réalité

Longtemps présentée comme l’avenir incontestable de l’automobile, la révolution électrique traverse en 2026 une crise de maturité brutale. Derrière les promesses de mobilité verte, de rentabilité et de domination technologique, le modèle chinois, qui a longtemps tiré l’ensemble du secteur, montre désormais ses failles : surproduction massive, guerre des prix, endettement opaque, tensions géopolitiques et retour en force des véhicules hybrides.

En Chine, la capacité de production atteint aujourd’hui environ 55 millions de véhicules par an, alors que le marché intérieur en absorbe moins de la moitié. Résultat : les constructeurs se livrent une bataille féroce pour survivre, à coups de baisses de prix agressives. Lorsque Pékin a commencé à réduire les avantages fiscaux accordés aux marques locales, la bulle s’est fissurée : les ventes ont reculé de 20 % en un seul trimestre.

Le symbole le plus frappant de cette crise est BYD. Le géant chinois, longtemps considéré comme imbattable, affiche en 2026 une chute de 55 % de son bénéfice net. Mais le cœur du problème se situe ailleurs : dans ses mécanismes financiers. Selon Reuters, BYD a dû abandonner son système « Dilian », qui lui permettait de retarder pendant près d’un an le paiement de ses fournisseurs. Une fois ce dispositif stoppé par les régulateurs, l’ampleur réelle de sa dette est apparue : plus de 45 milliards de dollars. À cela s’ajoutent des rappels massifs et des interrogations sur la sécurité de certains modèles.

Pendant que la Chine tente d’écouler ses surplus à l’étranger, l’Occident érige de nouvelles barrières. Aux États-Unis, les droits de douane ne suffisent plus : la législation sur la sécurité des véhicules connectés vise désormais les risques de cyberespionnage, de collecte de données et de perturbation d’infrastructures. La voiture électrique chinoise n’est plus seulement perçue comme un produit industriel, mais comme une possible « plateforme de surveillance sur roues ».

Les constructeurs occidentaux, eux aussi, révisent leurs ambitions. Volkswagen et Ford reconnaissent qu’ils n’atteindront pas la rentabilité dans l’électrique avant 2030, tandis que certains cherchent déjà des solutions de survie industrielle.

Dans ce paysage plus dur, les hybrides font leur grand retour. Les consommateurs, inquiets de la décote rapide des véhicules 100 % électriques, reviennent vers Toyota et Honda. La révolution verte n’est pas morte, mais elle a perdu son innocence : en 2026, l’automobile découvre que la technologie ne suffit pas sans solidité financière, sécurité stratégique et confiance durable.