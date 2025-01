Tentative d'incendie d'une synagogue à Sydney : un suspect arrêté

Edward Moule, 33 ans, a été arrêté par la police australienne pour vandalisme et tentative d'incendie d'une synagogue à Sydney. Le suspect, jusqu'alors inconnu des services de police, a été interpellé par une brigade spéciale créée pour lutter contre la montée des actes antisémites dans la région de Nouvelle-Galles du Sud. Les faits se sont déroulés le 11 janvier dans le quartier de Newtown, dans la banlieue ouest de Sydney. Selon les images de vidéosurveillance, deux individus ont tagué des graffitis sur la clôture et le bâtiment avant de tenter d'y mettre le feu. "Les recherches se poursuivent pour localiser un second suspect", a précisé la commissaire Karen Webb lors d'un point presse.

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, s'est engagé à mener "une lutte sans relâche contre l'antisémitisme rampant et la violence communautaire".

La brigade spéciale a déjà procédé à neuf arrestations en lien avec quatre crimes haineux visant la communauté juive. Les incidents se poursuivent néanmoins, avec l'incendie récent d'une garderie inoccupée pendant la nuit.

Selon la BBC, les autorités australiennes enquêtent sur l'éventuelle implication d'entités étrangères, potentiellement l'Iran, dans ces attaques. L'Iran a déjà été impliqué dans le recrutement d'agents pour cibler des Juifs et des Israéliens en Europe.

Un rapport du Conseil exécutif des Juifs d'Australie fait état de plus de 2.000 incidents antisémites au cours des douze mois précédant septembre 2024, soit une augmentation de 316% par rapport à la même période l'année précédente. Le suspect, qui fait face à des accusations de destruction de biens par le feu et de possession de biens volés présumés, s'est vu refuser la libération sous caution.