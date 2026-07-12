Thaïlande : au moins 27 morts dans l’incendie d’un pub à Bangkok

Au moins 27 personnes ont perdu la vie ce dimanche soir dans l’incendie d’un pub à Bangkok, en Thaïlande. Le drame s’est produit peu avant minuit dans le quartier de Chatuchak, provoquant une scène de panique parmi les clients qui tentaient de fuir l’établissement en flammes.

Des images diffusées par les médias locaux montrent des clients sortant précipitamment du bâtiment, enveloppés par une épaisse fumée. Quelques instants plus tard, une violente déflagration de flammes surgit de l’entrée du pub, obligeant les personnes encore présentes à se baisser pour tenter d’échapper à la chaleur et au feu.

Aucun Israélien ne figure parmi les victimes, selon ZAKA.

Selon les autorités, l’incendie s’est déclaré vers 23h57, heure locale. Les pompiers sont parvenus à maîtriser le sinistre en environ trente minutes. Après l’extinction des flammes, des images prises à l’intérieur de l’établissement ont révélé des tables et des chaises entièrement noircies par la suie.

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul s’est rendu sur place et a confirmé le bilan de 27 décès. Il a indiqué que plusieurs blessés avaient été transportés vers des hôpitaux et que les causes exactes de l’incendie restaient à déterminer.

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances du drame. Les autorités examinent notamment les conditions de sécurité de l’établissement au moment de l’incendie.

Cette tragédie rappelle plusieurs précédents meurtriers en Thaïlande. En 2022, quatorze personnes avaient trouvé la mort lors d’un incendie survenu pendant un concert dans l’est du pays. En 2009, un incendie dans une boîte de nuit de Bangkok durant les célébrations du Nouvel An avait causé la mort de 66 personnes et fait plus de 200 blessés.