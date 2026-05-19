Thaïlande : les touristes étrangers ne pourront plus rester plus de 30 jours sans visa

La Thaïlande a officiellement décidé de réduire la durée de séjour autorisée sans visa pour les touristes étrangers, passant de 60 à 30 jours. La mesure concernera les voyageurs de 93 pays, dont Israël, et entrera en vigueur prochainement après validation définitive par le gouvernement thaïlandais.

Le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Sorawong Thienthong, a expliqué que cette réforme vise principalement à lutter contre les activités illégales de certains touristes étrangers, notamment l’exploitation de commerces ou d’activités professionnelles non autorisées sur le territoire thaïlandais.

Selon les autorités, les abus liés aux longs séjours touristiques se sont multipliés ces dernières années, poussant Bangkok à revenir à des règles migratoires plus strictes. Le gouvernement prévoit également de supprimer certains dispositifs accordant des avantages de visas multiples dans le cadre du système actuel.

Cette décision s’inscrit dans un durcissement plus large des règles encadrant le tourisme en Thaïlande. Ces derniers mois, les autorités ont déjà augmenté plusieurs taxes et frais aéroportuaires dans les grands hubs du pays, notamment à Suvarnabhumi et Don Mueang. Un projet de taxe d’entrée pour les touristes étrangers est également à l’étude.

Parallèlement, Bangkok a renforcé les contrôles concernant la consommation d’alcool et le cannabis. Si l’interdiction historique de vendre de l’alcool entre 14h et 17h a été levée, les bars et établissements doivent désormais refuser de servir les clients en état d’ébriété sous peine de sanctions renforcées.

Concernant le cannabis, la Thaïlande revient progressivement sur la libéralisation spectaculaire engagée ces dernières années. Les autorités souhaitent désormais encadrer beaucoup plus strictement la vente et l’usage de cannabis, sans toutefois revenir à une interdiction totale.

Très populaire auprès des touristes israéliens, notamment après le service militaire, la Thaïlande pourrait ainsi devenir une destination plus réglementée et plus coûteuse dans les prochains mois.