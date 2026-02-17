Thaïlande : des Israéliens violemment agressés par des Français à Koh Samui

Un incident grave visant des ressortissants israéliens s’est produit dans la nuit de lundi à mardi sur l’île de Koh Samui, en Thaïlande. Selon des témoignages, un groupe d’environ trois Israéliens attablés dans un bar aurait été pris à partie par des touristes français d’origine maghrébine présumée, après avoir été identifiés comme Israéliens alors qu’ils parlaient hébreu.

D’après le récit de l’une des victimes, des membres du groupe français les auraient interpellés en leur lançant "Vous êtes Israéliens" avant de les appeler à s’approcher. Lui et son père auraient tenté de se réfugier dans les toilettes, mais auraient été poursuivis, attrapés et contraints d’ouvrir la porte de leur cabine. Les agresseurs leur auraient demandé de vider leurs poches.

La situation aurait alors dégénéré : des agents de sécurité du bar seraient intervenus, mais selon les victimes, ils auraient participé aux violences aux côtés des assaillants, frappant les deux Israéliens, notamment à l’aide de matraques. La police locale est ensuite arrivée sur les lieux et leur aurait demandé de ne pas évoquer publiquement l’incident. Un troisième Israélien présent dans l’établissement aurait tenté de s’enfuir ; sa localisation restait incertaine dans l’immédiat.

L’une des victimes a finalement réussi à quitter les lieux en taxi et a été hospitalisée pour recevoir des soins. Les personnes agressées ont saisi le ministère israélien des Affaires étrangères, qui les a orientées vers l’ambassade à Bangkok. Deux Israéliennes résidant sur l’île auraient apporté leur assistance aux victimes.